लॉर्ड्स में लहराया भारत का परचम, पीएम मोदी ने महिला क्रिकेट टीम की थपथपाई पीठ

लॉर्ड्स की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति ने देश का नाम रोशन किया.

Written by: Nandan Singh
Published: July 26, 2026, 1:01 PM IST
Lords Test Victory
लॉर्ड्स की बालकनी में जीत के बाद की तस्वीर. (Photo/IANS)
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जमकर तारीफ
  • महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में किया था कमाल
  • मन की बात रेडियो कार्यक्रम में सराहा
  • पीवी सिंधु का भी किया जिक्र

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को जमकर सराहा है. पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 136वें एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सराहना की और इस जीत को ड़ी उपलब्धि बताया. भारतीय महिला टीम ने मेजबान इंग्लैड को 270 रनों के भारी अंतर से हराया था. टीम के इस प्रदर्शन की क्रिकेट जगत में खूब तारीफ की गई.

पीएम मोदी ने की तारीफ

पीएम मोदी ने भारतीय टीम की सराहना करते हुए कहा, “भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीता. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. हालांकि, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लॉर्ड्स के इतिहास में यह महिलाओं का पहला टेस्ट मैच था. 1983 में इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहां पर देश का नाम रोशन किया है.”

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लॉर्ड्स में मिली धाकड़ जीत

लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी में भारतीय टीम ने 285 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 170 रन बनाकर ढेर हुई. दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 341 रन बनाने के बाद अपनी पारी को घोषित किया था और इंग्लैंड के सामने 457 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन बनाकर सिमट गई थी. भारत की ओर से क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं, जबकि यास्तिका भाटिया इस ऐतिहासिक मैदान पर शतक लगाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बनीं. यास्तिका ने 113 रनों की दमदार पारी खेली थी.

पीवी सिंधु को भी दी बधाई

प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु को भी जापान ओपन का खिताब जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा, “पीवी सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर देश को गर्व है.” सिंधु ने यह खिताब अकाने यामागुची को फाइनल में 21-17, 21-17 से हराने के बाद अपने नाम किया। दो साल में यह सिंधु का पहला बीडब्ल्यूएफ खिताब भी रहा. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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