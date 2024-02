PM मोदी ने की मोहम्मद शमी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना, सोशल मीडिया दिया संदेश

नई दिल्ली. टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने सोमवार को इंग्लैंड में अपनी एड़ी की सर्जरी करवाई है. वह वनडे वर्ल्ड कप के बाद से ही इस चोट से परेशान थे. सर्जरी के बाद उन्होंने हॉस्पिटल की अपनी कुछ तस्वीरों के साथ फैन्स से इसके सफल होने का अपडेट साझा किया तो फैन्स भी उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने लगे. इस बीच शमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी शमी के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की. फैन्स को इस क्रिकेट खिलाड़ी के प्रति प्रधानमंत्री का यह जेश्चर खूब पसंद आ रहा है.

पीएम ने शमी की एक्स पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘मोहम्मद शमी आपके जल्दी स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं. मुझे भरोसा है कि आप अपने साहस के इस चोट पर काबू पा लेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है.’

Wishing you a speedy recovery and good health, @MdShami11! I’m confident you’ll overcome this injury with the courage that is so integral to you. https://t.co/XGYwj51G17

— Narendra Modi (@narendramodi) February 27, 2024