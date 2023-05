Hindi Cricket Hindi

प्रभसिमरन सिंह ने ठोका अपना पहला शतक, IPL 2023 में ऐसा करने वाले दूसरे अनकैप्ड भारतीय बने

प्रभसिमरन सिंह ने ठोका अपना पहला शतक, IPL 2023 में ऐसा करने वाले दूसरे अनकैप्ड भारतीय बने

Prabhsimran Singh IPL century: प्रभसिमरन सिंह आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले दूसरे अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 63 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों के दम पर अपनी सेंचुरी पूरी की.

Prabhsimran Singh IPL century

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 59वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh) ने इस मुकाबले में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है.

प्रभसिमरन आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले दूसरे अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 63 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों के दम पर अपनी सेंचुरी पूरी की. वह पंजाब के लिए शतक लगाने वाले 12वें बल्लेबाज हैं जबकि पंजाब की ओर से आया ये 14वां शतक है.

आईपीएल के इतिहास में उनका यह पहला शतक है. प्रभसिमरन सिंह अब आईपीएल में शतक जड़ने वाले छठे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. IPL 2023 में प्रभसिमरन से पहले यशस्वी जायसवाल अनकैप्ड बल्लेबाज के रूप में शतक लगा चुके हैं. प्रभसिमरन ने 22 साल की उम्र में ये कमाल किया. IPL में शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज मनीष पांडे है.

22 साल के प्रभसिमरन सिंह IPL 2023 में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं. इससे पहले हैरी ब्रूक, वेंकटेश अय्यर, यशस्वी जायसवाल और सूर्यकुमार ये कारनामा कर चुके हैं. प्रभसिमरन ने पहले 31 गेंदों पर केवल 27 रन बनाए. इसके बाद अगले 30 गेंदों में उन्होंने 75 रन की धुआंधार पारी खेल डाली.

प्रभसिमरन ने 65 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 103 रन की शतकीय पारी खेली. उन्हें मुकेश कुमार ने क्लीन बोल्ड किया.

IPL 2023 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

हैरी ब्रूक- 100 रन vs KKR

वेंकटेश अय्यर- 104 रन vs MI

यशस्वी जायसवाल- 124 रन vs MI

सूर्य कुमार यादव- 103 रन vs GT

प्रभसिमरन सिंह- 102 रन vs DC

IPL शतक लगाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी

शॉन मार्श (2008)

मनीष पांडे (2009)

पॉल वाल्थाटी (2011)

देवदत्त पडिक्कल (2021)

रजत पाटीदार (2022)

यशस्वी जायसवाल (2023)

प्रभसिमरन सिंह (2023)

IPL में सबसे ज्यादा शतक

15 – आरसीबी

14 – पीबीकेएस*

14 – आरआर

10 – डीसी.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें