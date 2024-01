प्रखर चतुर्वेदी ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड; कूच बिहार ट्रॉफी फाइनल में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

कर्नाटक के बल्लेबाज प्रखर चतुर्वेदी (Prakhar Chaturvedi) ने सोमवार को शिमोगा में मुंबई के खिलाफ मैच के दौरान कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में 400 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया. चतुर्वेदी की पारी ने कूच बिहार ट्रॉफी फाइनल में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. युवराज ने 1999 में बिहार के खिलाफ फाइनल में 358 रन बनाए थे.

मुंबई के पहली पारी के 280 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी कर्नाटक के लिए पारी की शुरुआत करते हुए, मैच ड्रा घोषित होने पर चतुर्वेदी 638 गेंदों पर 404 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे कर्नाटक ने पहली पारी में बढ़त ले ली.

