IND vs AUS, 2nd ODI: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर इंदौर वनडे में 399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. 400 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान ऑस्ट्रेलिया को प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ही ओवर में लगातार 2 बड़े झटके दिए.

कृष्णा दूसरे ओवर में अपनी गेंदबाजी का आगाज करने आए और ओवर की दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद अगली गेंद पर स्टीव स्मिथ का शिकार कर लिया. स्मिथ अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर स्लिप में गिल के हाथों कैच आउट हो गए. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा महज तीसरी बार हुआ है जब किसी गेंदबाज ने स्मिथ को पहली ही गेंद पर चलता किया.

दरअसल, प्रसिद्ध कृष्णा दुनिया के तीसरे गेंदबाज है जिसने स्मिथ को गोल्डन डक पर आउट किया है. इससे पहले साल 2014 में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन ने और 2017 में पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर ऐसा करने में कामयाब रहे थे. डेल स्टेन ने टेस्ट में जबकि आमिर ने वनडे में ये बड़ा कारनामा किया था.

