इस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था... पंड्या की जगह प्रसिद्ध कृष्णा के चयन से नाराज हुए सोशल मीडिया यूजर्स

नई दिल्ली. भारत के स्टार ऑलराउडर हार्दिक पंड्या चोट की वजह से वनडे वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए हैं. हार्दिक पंड्या को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में गेंदबाजी के दौरान चोट लगी थी. पंड्या चोट से रिकवर नहीं हो सके, जिसके बाद टीम में उनकी जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है. हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल करने पर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स ने हार्दिक पंड्या की जगह टीम में ऑलराउंडर को शामिल करने की मांग की है.

प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत के लिए साल 2021 में वनडे में डेब्यू किया है, उन्होंने अब तक 17 वनडे मुकाबले खेले हैं, 17 वनडे मैचों में उन्होंने 29 विकेट अपने नाम किया है. हालांकि बल्लेबाजी ने इस खिलाड़ी का योगदान कुछ खास नहीं है. उन्होंने 17 वनडे मैच में सिर्फ दो रन बनाए हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हार्दिक पंड्या बतौर ऑलराउंडर टीम में थे, उनकी जगह टीम में ऑलराउंडर को मौका देना चाहिए था. सोशल मीडिया यूजर्स ने हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे और तिलक वर्मा को टीम में जगह देने की बात कही है. पूर्व क्रिकेटर डोडा गणेश ने कहा, प्रसिद्ध कृष्णा के लिए खुशी है, मगर वह हार्दिक पांड्या के विकल्प नहीं नजर आते हैं. वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि पंड्या की जगह सैमसन को मौका मिलना चाहिए था.

Happy for Prasidh Krishna. But he isn’t a like for like replacement for Pandya. Is he? #CWC23

Shivam Dube could have been a good replacement for All rounder Hardik Pandya but they go for Pacer Prasidh Krishna. #HardikPandya | #TeamIndia | #INDvsSA pic.twitter.com/DSt9fcCJZm

Prasidh Krishna in for Hardik Pandya. India opting for a fast bowling back-up clearly states that the composition of the XI will remain the same and there is no back up for Hardik Pandya. #WorldCup2023 #CWC23

POV: hardik pandya being ruled out of world cup & his replacement is “prasidh krishna”??? tf is wrong with BCCI #HardikPandya pic.twitter.com/5aMhrhtKJm

It would have made more sense to replace Hardik Pandya with Axar Patel. The decision to include Prasidh Krishna instead doesn’t seem logical, unless Axar is still not fully recovered from an injury.

What are your thoughts on this?#HardikPandya #INDvBAN #INDvsSA pic.twitter.com/IX00IuFvCc

— Escobar (@Escobar_IND) November 4, 2023