Hindi Cricket Hindi

Prime Minister Modi Congratulated Ravichandran Ashwin On Achieving 500 Test Wickets

रविचंद्रन अश्विन के 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा हासिल करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर दी शुभकामनाएं

Ravichandran Ashwin 500 Test wickets: भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अश्विन, श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

रविचंद्रन अश्विन (File photo)

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन शुक्रवार को राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय और कुल 9वें गेंदबाज बन गए हैं. अश्विन ने निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली को आउट करना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया.

Trending Now

Congratulations to Ravichandran Ashwin on the extraordinary milestone of taking 500 Test wickets! His journey and accomplishments are testament to his skill and perseverance. My best wishes to him as he scales further peaks. @ashwinravi99 — Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2024



इस खास उपलब्धि को अपने नाम करने के बाद अश्विन को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने साथियों से बधाई मिली. अश्विन की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, “रविचंद्रन अश्विन को 500 टेस्ट विकेट लेने की असाधारण उपलब्धि पर बधाई! उनकी यात्रा और उपलब्धियां उनके कौशल और दृढ़ता का प्रमाण हैं. वह आगे और शिखर छूएं, इसके लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं.”

You may like to read

From Chennai to the cricketing cosmos, @ashwinravi99‘s journey to 500 Test wickets is a saga of grit, guile, and unrivaled skill. A monumental achievement that cements his legacy in the annals of cricketing history.

Bravo, Ashwin!#INDvENG pic.twitter.com/R7hNC7QV9M — DK (@DineshKarthik) February 16, 2024

भारत के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने ‘एक्स’ पर लिखा, “चेन्नई से क्रिकेट जगत तक अश्विन की 500 टेस्ट विकेट तक की यात्रा धैर्य, चतुराई और दमदार कौशल की गाथा है. एक बड़ी उपलब्धि जो क्रिकेट इतिहास के इतिहास में उनकी विरासत को मजबूत करती है. शाबाश, अश्विन!”

500 Test wickets for a one-in-a-million bowler! In AshWIN the SpinNER, there was always a WINNER. 500 wickets is a huge milestone in Test cricket. Congratulations, Champion!#INDvENG pic.twitter.com/Cb48ZJE3XO — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 16, 2024

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, “लाखों में से एक गेंदबाज के लिए 500 टेस्ट विकेट! अश्विन द स्पिनर में, हमेशा एक विजेता होता था. 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड है. बधाई हो, चैंपियन!”

अश्विन टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले नौवें गेंदबाज हैं. साथ ही महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले के बाद भारत के एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्होंने 132 टेस्ट में 619 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में मुथैया मुरलीधरन (800), शेन वार्न (708), जेम्स एंडरसन (695), अनिल कुंबले (619), स्टुअर्ट ब्रॉड (604), ग्लेन मैकग्रा (563), कर्टनी वॉल्श (519) और नाथन लियोन (517) उनसे आगे हैं.

Also read: रविचंद्रन अश्विन ने पिता को समर्पित किया 500वां टेस्ट विकेट; कहा- मुझे खेलते देख उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है

अश्विन ने 98 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की, जिससे वह टेस्ट इतिहास में श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने 87 टेस्ट मैचों में ऐसा किया था. अन्य सात गेंदबाजों में से प्रत्येक ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले.

नवंबर 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले अश्विन टेस्ट में भारत के स्ट्राइक गेंदबाज रहे हैं. खासकर घरेलू मैदान पर, जहां उन्होंने 500 में से 347 विकेट लिए हैं.

अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 34 मैचों में पांच विकेट और आठ बार 10 विकेट लेने का कारनामा किया है. जेम्स एंडरसन, लियोन और अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र सक्रिय गेंदबाज हैं. अश्विन के 500 विकेटों में से 277 विकेट कैच आउट हैं जिनमें से 12 कैच और बोल्ड आउट हैं, इसके बाद 110 एलबीडब्ल्यू, 100 बोल्ड और 13 स्टंप आउट हैं.