World Cup 2023 का फाइनल मुकाबला देखेंगे PM मोदी, अमेरिकी सिंगर दुआ लिपा देंगी परफॉर्मेंस

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल (ICC World Cup 2023 Final) मुकाबला देखने के लिए रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रह सकते है. भारतीय टीम पहले ही फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े मुकाबले की शोभा बढ़ाएंगे. भारत 12 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलेगा. टीम इंडिया ने 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था.

अब एक दशक से अधिक समय के बाद, गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मेन इन ब्लू तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने से केवल एक कदम दूर है.

वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के दिन अमेरिका की मशहूर सिंगर दुआ लिपा परफॉर्मेंस देंगी. ग्रैमी पुरस्कार विजेता लीपा वर्ल्ड कप 2023 के क्लोजिंग सेरेमनी में प्रस्तुती देंगी.

भारतीय टीम की बात करें तो रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी और लगातार 10 जीत के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. भारत के पास अब ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम 2003 और 2007 विश्व कप में अजेय रहते हुई चैंपियन बनी थी जबकि वेस्टइंडीज 1975 में यह कारनामा किया था.

The Pitch is perfect as @DUALIPA joins the @cricketworldcup spectacle taking questions from @klrahul @ShubmanGill #KaneWilliamson @dazmitchell47 & about the song she’d perform at the #CWC23 closing ceremony!

Tune-in from 12PM today in the Semi-final 1 #INDvNZ#WorldCuponStar pic.twitter.com/rTk8NLqPoW

— Star Sports (@StarSportsIndia) November 15, 2023