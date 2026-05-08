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आईपीएल में इस खिलाड़ी के फैन हुए अंबाती रायडू, बोले- जल्द भारतीय टीम में दिखेंगे
प्रिंस यादव की शानदार गेंदबाजी के बाद क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी अबांती रायडू उनके फैन हो गए है. रायडू का मानना है कि प्रिंस जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.
IPL Latest Update: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व क्रिकेटरों को काफी प्रभावित किया है. गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ इकाना स्टेडियम में हुए मुकाबले में भी प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी की थी और 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इसमें विराट कोहली का विकेट भी शामिल है. प्रिंस यादव के प्रदर्शन से प्रभावित होकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू का मानना है कि प्रिंस जल्द ही टीम इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे.
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क्या बोले रायडू
अंबाती रायडू ने ईएसपीएनक्रिकइंफो पर कहा, ‘मुझे लगता है कि वह जल्द ही अपना डेब्यू करने वाले हैं. वह लड़का एक विशेष है. उनमें खास प्रतिभा है. वह जिस तरह से दौड़ते हैं, उनका रन-अप ही आपको बताता है कि वह लड़ने के लिए तैयार हैं. वह भारी गेंद फेंकते हैं. उसकी ज्यादातर गेंदें स्टंप्स पर लगती हैं. यही उसकी विशेषता है.’ रायडू ने कहा, ‘कोहली को आउट करने के लिए प्रिंस ने जो गेंद डाली, वो खास थी. सीम ऊपर रही. यह एक बहुत बड़ा विकेट था. प्रिंस यादव दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने दिल्ली टीम के अपने साथी को आउट किया.’
बताया बेहतरीन खिलाड़ी
प्रिंस की फिटनेस, रिदम और निरंतरता को उनकी बड़ी ताकत बताते हुए रायडू ने उन्हें तीनों प्रारुपों के लिए बेहतर बताया. रायडू ने कहा, ‘प्रिंस की गेंदबाजी को देखने के लिए पहली या दूसरी स्लिप में खड़ा होना सबसे बेहतर जगह है. वह बहुत फिट है, फुर्तीला है. उसका एक्शन बहुत साफ है. उसमें वह निरंतरता है जो अधिकांश गेंदबाजों में नहीं होती. बहुत सारे गेंदबाज एक ओवर में एक या दो अच्छी गेंदें फेंकते हैं. यह लड़का लगभग चार से पांच गेंदें फेंकता है. मुझे लगता है कि यही उसकी ताकत है.’ प्रिंस यादव पूरे सीजन में बेहतरीन रहे हैं. वह सीजन के तीसरे श्रेष्ठ और एलएसजी की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. प्रिंस ने 10 मैचों में 16 विकेट लिए हैं. (IANS Hindi)
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