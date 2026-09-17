क्रिकेट के बाद पृथ्वी शॉ को पर्सनल लाइफ में भी लगा झटका, टूट गई सगाई- मंगेतर आकृति अग्रवाल ने किया ऐलान

भारतीय टीम के युवा ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के सितारे गर्दिश से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं. क्रिकेट के पिच पर लगातार इग्नोर हो रहे इस बल्लेबाज को अब निजी जिंदगी में भी झटका लगा है. उन्होंने कुछ ही समय पहले अपनी दोस्त और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर आकृति अग्रवाल से सगाई की थी, जो टूट गई है. आकृति अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद इसका खुलासा किया है. बता दें दोनों ने करीब 6 महीने पहले मार्च में ही सगाई की थी.
आकृति ने इंस्टाग्राम के जरिए पृथ्वी शॉ से अलग होने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘भारी मन से, मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने अपने भविष्य के लिए अलग-अलग लक्ष्यों और हालात की वजह से अलग होने का फैसला किया है. हम एक-दूसरे से जितना प्यार और परवाह करते हैं, हमने यह मान लिया है कि हमारे रास्ते साथ रहने के लिए नहीं बने हैं. अपनी जिम्मेदारियों और अभी जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं. उन्हें देखते हुए हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है.’
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आकृति ने आगे लिखा, ‘मैं सच में हम दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी शांति और खुशी की कामना करती हूं. मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस मुश्किल समय में हमारी निजता का सम्मान करें और हमारे फैसले के पीछे के कारणों के बारे में अंदाजा लगाने से बचें. हमारी जगह को समझने और उसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद.’
पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री आकृति अग्रवाल ने 8 मार्च, 2026 को सगाई की थी. पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्तों में खटास की खबरें आ रही थीं. आकृति के सोशल मीडिया पोस्ट ने उस पर मुहर लगा दी है.
26 साल के पृथ्वी शॉ को एक समय भारतीय क्रिकेट का अगला तेंदुलकर माना जा रहा था. 2018 में मात्र 18 साल की उम्र में शॉ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और शतक लगाया था. हालांकि, बाद में उनके फॉर्म में गिरावट आई और वे टीम से बाहर हो गए. फिलहाल उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी अपनी जगह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
(एजेंसी इनपुट्स से)
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