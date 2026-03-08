पृथ्वी शॉ का रिश्ता पक्का- आकृति अग्रवाल से की सगाई- जानें कौन हैं इस क्रिकेटर की हमसफर!

टीम इंडिया से बाहर चल रहे युवा ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रविवार को मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली. इस कपल ने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं.

Published date india.com Updated: March 8, 2026 4:47 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Prithvi Shaw Engaged
पृथ्वी शॉ की आकृति अग्रवाल से सगाई @Instagram

Prithvi Shaw Got Engaged Akriti Agarwal: लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे युवा ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रविवार को अपनी गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है. हाल ही शॉ के दोस्त और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने हाल ही में शादी की थी. पृथ्वी इस शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शामिल हुए थे. बता दें आकृति के साथ शॉ लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे. आखिरकार दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया. बता दें आकृति अग्रवाल कॉन्टेंट क्रिएटर हैं.

बता दे पृथ्वी शॉ 5 साल से भारतीय टीम में लौट नहीं पाए हैं. उन्होंने जुलाई 2021 में आखिरी बार सीमित ओवरों की क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए आखिरी बार वनडे और टी20i मैच खेले थे. वह तब भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर थे. इसके अलावा साल 2020 में वह भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जहां खराब फॉर्मे के कारण वह टेस्ट टीम से बाहर हुए तो उन्हें दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल पाया है.

शॉ के क्रिकेट करियर लगातार उतार-चढ़ाव दिख रहे हैं. वह साल 2018 से IPL में खेल रहे थे और हमेशा से दिल्ली कैपिटल्स का ही हिस्सा रहे. लेकिन पिछले साल IPL 2025 के लिए किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदकर हैरान कर दिया था. इसके बाद IPL 2026 के लिए शॉ को एक बार दिल्ली की टीम से ही मौका मिला है और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने ही बेस प्राइज में खरीदा है.

इस बीच शॉ ने अपनी घरेलू टीम भी बदल ली है और इस बार रणजी ट्रॉफी के सीजन की शुरुआत से पहले उन्होंने मुंबई का साथ छोड़कर महाराष्ट्र को चुना. शॉ यहां से खेलकर एक बार फिर भारतीय टीम में लौटने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं आकृति अग्रवाल की बात करें तो लखनऊ में जन्मी आकृति ने अपनी स्कूलिंग भी इसी शहर से की है. इसके बाद अपने हाई स्कूल के दिनों में वह परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गईं. मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज में ग्रेजुएशन किया. इसी दौरान उन्होंने कॉन्टेंट की दुनिया में कदम रख दिए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

भारत में जब टिकटॉक प्रचलित था, तब आकृति यहां अपनी लिप-सिंक, डांस और शॉर्ट वीडियो को लेकर काफी फेमस हो चुकी थीं. जब भारत में यह प्लेटफॉर्म बैन हो गया तो आकृति इंस्टाग्राम पर मूव कर गईं. इंस्टाग्राम पर उनके 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.