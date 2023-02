IPL 2023: पृथ्वी शॉ ने सपना गिल के साथ विवाद के बाद शुरू की अपनी प्रैक्टिस, कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से जुड़े

IPL 2023: सेल्फी लेने को लेकर भोजपुरी एक्ट्रेस सपना गिल (Sapna Gill) के साथ हुई कथित हाथापाई विवाद के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से जुड़ गए हैं. दिल्ली ने आईपीएल 2023 के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए फ्रेंचाइजी ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में अभ्यास शुरू कर दिया है.

पृथ्वी शॉ के प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है. टीम के अधिकतर खिलाड़ी इस कैंप से जुड़ गए हैं और पृथ्वी ने भी अपना अभ्यास करना शुरू कर दिया है.अभ्यास के दौरान पृथ्वी ने जमकर अपनी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की.

टीम इंडिया के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर सपना गिल के बीच हाल में सेल्फी को लेकर जमकर विवाद हुआ था. बता दें कि मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में सपना गिल और उनके दोस्तों का पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त आशीष यादव के साथ सेल्फी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोप है कि सपना और उनके दोस्तों ने पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर हमला कर दिया था, जिससे कार की विंडशील्ड को नुकसान भी हुआ था.

इस झगड़े के बाद मुंबई की ओशीवारा पुलिस ने एक्शन लेते हुए सपना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. सपना ने मजिस्ट्रेट से बेल मिलने के बाद अब पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अपनी इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि उन्हें और उनके दोस्तों को पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त ने सबसे पहले उकसाया था. यह झगड़ा तब बढ़ा, जब शॉ अपने दोस्त के साथ मुंबई के एक होटल में खाना खा रहे थे और वहां इस क्रिकेटर ने सपना और उनके दोस्तों के साथ सेल्फी खिंचाने से मना कर दिया.

पृथ्वी शॉ, इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलु सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था. पृथ्वी अब आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं.

दिल्ली कैपिटल्स ने लीग के 16वें सीजन के लिए अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है.

आईपीएल के 16वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (DC vs LSG) के खिलाफ होने वाले मुकाबले से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. दिल्ली ने वॉर्नर के अलावा स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) को टीम का उपकप्तान बनाए जाने की खबर है.