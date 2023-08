WATCH VIDEO: काउंटी क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ का विकेट बना मजाक, खुद ही स्टंप पर दे मारा बल्ला

भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को हाल में काउंटी क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे पृथ्वी काउंटी क्रिकेट के इस सीजन में रॉयल लंदन वनडे कप में नॉर्थम्पटनशायर के लिए खेल रहे हैं. शुक्रवार को वह ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ मुकाबले में खेलने उतरे. पृथ्वी शॉ के लिए उनका काउंटी डेब्यू कुछ खास नहीं रहा और वह बाउंसर तक भी नहीं झेल पाए. उनका विकेट भी मजाक बन गया.

ग्लॉस्टरशायर के तेज गेंदबाज पॉल वैन मीकरन की खतरनाक तेज बाउंसर के खिलाफ पृथ्वी अपना संतुलन भी खो बैठे और खुद ही स्टंप पर बल्ला मार बैठे. पृथ्वी की पारी का अजीबोगरीब तरीके से अंत हुआ. स्टंप पर बल्ला मारने के बाद वह हिट विकेट आउट होकर पवेलियन लौट गए. शॉ ने काउंटी में अपने डेब्यू मैच में 34 रनों की पारी खेली.

नॉर्थम्पटनशायर और ग्लॉस्टरशायर के बीच मुकाबले की बात करें तो पृथ्वी की टीम को 279 रन का लक्ष्य मिला. लेकिन टीम की शुरुआत काफी खराब रही और उसने 30 रन के अंदर ही अपने पांच विकेट खो दिए. इसके बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज ने लुईस मैकमैनस (54) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 24 रनों की साझेदारी करके टीम को 50 के पार पहुंचाया. हालांकि तभी शॉ का धैर्य भी जवाब दे गया और वह भी हिट विकेट आउट होकर पवेलियन लौट गए. पृथ्वी का हिटविकेट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.