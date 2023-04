Prithvi Shaw vs Sapna Gill: पृथ्वी शॉ समेत 11 लोगों को हाई कोर्ट का नोटिस, मुश्किलें बढ़ीं

Prithvi Shaw vs Sapna Gill Controversy: आईपीएल में इन दिनों पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और क्रिकेट के बाहर वह विवादों के चलते मुश्किल में फंसे हैं. आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत से पहले शॉ का सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और यूट्यूबर सपना गिल के साथ सेल्फी को लेकर विवाद सामने आया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मामला मारपीट तक पहुंच गया था.

इसके बाद पुलिस ने सपना गिल और उनके दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था. लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सपना गिल की याचिका के बाद शॉ समेत 11 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.

इस केस में पुलिस ने पहले सपना गिल और उनके एक दोस्त को गिरफ्तार किया था. इस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्होंने इस मामले में एक पृथ्वी शॉ और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी.