तिहरा शतक जड़ने के बाद पृथ्वी शॉ ने BCCI सचिव जय शाह को दिया जवाब, कहा- '... मैं नहीं छोड़ूंगा

प्रतिभाशाली बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने बुधवार को रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने 383 गेंदों पर 379 रन की शानदारी पारी खेली. पृथ्वी ने मुंबई के लिए खेलते हुए असम के खिलाफ यह तिहरा शतक जमाया. उनकी ये पारी रणजी ट्रॉफी के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी है. उनसे पहले बीबी निंबालकर ने 1948 में सौराष्ट्र के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए नाबाद 443 रन बनाए थे.

पृथ्वी शॉ लगातार रन बना रहे हैं और इसके बावजूद भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हो रहा है. उनकी इस पारी के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है. बीसीसीआई सचिव के इस ट्वीट पर अब पृथ्वी शॉ ने भी अपना रिएक्शन दिया है.

जय शाह ने ट्विटर पर लिखा, ” रिकॉर्ड बुक में एक और प्रविष्टि! क्या असाधारण पारी है पृथ्वी शॉ. अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाने के लिए बधाई. अपार क्षमता और प्रतिभा। सुपर प्राउड.”

बीसीसीआई सचिव के ट्वीट के बाद पृथ्वी शॉ ने रिप्लाई करते उन्हें अपना धन्यवाद दिया. भारतीय बल्लेबाज ने जवाब में लिखा, ” बहुत बहुत धन्यवाद जय शाह सर. आपके प्रोत्साहन के शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. मैं कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और इसे जारी रखूंगा.”