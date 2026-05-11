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Priyansh Arya Ipl Record First Player To Hit Six On First Ball Twice

न कोहली, न धोनी… प्रियांश आर्य ने रचा इतिहास, IPL में आज तक कोई नहीं बना पाया ये रिकॉर्ड

IPL Records: प्रियांश आर्य ने IPL 2026 में इतिहास बनाया है. पंजाब किंग्स के इस बल्लेबाज ने मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड बनाया.

प्रियांश ने IPL में दूसरी बार किसी मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया है.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है. धर्मशाला में खेले जा रहे इस मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. लेकिन पंजाब के युवा ओपनर प्रियांश आर्य (Priyansh Arya) ने शुरुआत से ही मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक IPL इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं बना पाया था.

पहली गेंद पर छक्का लगाकर बनाया खास रिकॉर्ड

प्रियांश ने जैसे ही मैच की पहली गेंद को स्टैंड्स के पार पहुंचाया, पूरा स्टेडियम झूम उठा. खास बात यह रही कि उन्होंने IPL में दूसरी बार किसी मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाया है. इसी के साथ वह टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने दो अलग-अलग मैचों में पहली गेंद पर सिक्स लगाए. सोशल मीडिया पर भी फैंस प्रियांश की तारीफ करते नजर आए.

तूफानी अंदाज में खेली शानदार पारी

रिकॉर्ड बनाने के बाद भी प्रियांश रुके नहीं और लगातार बल्लेबाजी करते रहे. उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 56 रन की धमाकेदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए. बता दें इस सीजन प्रियांश शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और लगभग हर मैच में टीम को तेज शुरुआत दे रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि पंजाब की टीम को लगातार फायदा मिल रहा है.

पंजाब किंग्स ने खड़ा किया बड़ा स्कोर

प्रियांश की शानदार शुरुआत का फायदा पूरी टीम को मिला. पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए. उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. वहीं कूपर कोनोली ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 38 रन बनाए. आखिरी ओवरों में सूर्यांश शेडगे ने छोटी लेकिन तेज पारी खेलकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया. उन्होंने सिर्फ कुछ गेंदों में 21 रन बनाकर दिल्ली के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दीं.

दिल्ली के गेंदबाज रहे बेअसर

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी इस मुकाबले में ज्यादा असरदार नजर नहीं आई. मिचेल स्टार्क और माधव तिवारी को 2-2 विकेट जरूर मिले, जबकि एक सफलता मुकेश कुमार के खाते में गई. हालांकि, टीम के गेंदबाज पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे. सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि दिल्ली की तरफ से पूरे 20 ओवर में एक भी स्पिनर को गेंदबाजी नहीं दी गई. धर्मशाला जैसे मैदान पर दिल्ली के लिए 211 रन बनाना मुश्किल है.

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