PSL 2024: राशिद खान ने लाहौर कलंदर्स को दिया झटका, पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलने का फैसला किया

लाहौर: अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) सर्जरी के बाद अभी रिहैब से गुजर रहे हैं और इसलिए वह इस समय क्रिकेट से दूर चल रहे हैं. सर्जरी के चलते ही राशिद भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे और अब उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2024) को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है. स्टार लेग स्पिनर ने पीएसल 2024 में लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) को तगड़ा झटका दिया है. ऑलराउंडर ने पीएसएल के आगामी सीजन में लाहौर कलंदर्स की ओर से नहीं खेलने का फैसला किया है. पीएसएल 2024 की शुरुआत अगले महीने 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है.

राशिद की पिछले साल नवंबर में पीठ की सर्जरी हुई थी और उन्होंने तब से क्रिकेट नहीं खेला है. वह अब पूरी तरह से फ़िट तो हैं लेकिन एहतियातन कारणों से मैदान से दूरी बनाए रखे हुए हैं. राशिद ने अपना पिछला इंटरनेशनल मुकाबला नवंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में खेला था.

ऑल राउंडर राशिद तीन सीजन से राशिद लाहौर कलंदर्स के साथ हैं और 2022 और 2023 में उन्होंने खिताब भी जीता था. इस सीजन के लिए ‘सिल्वर सैलेरी ब्रैकेट’ में फ़्रैंचाइज़ी ने उन्हें रिटेन भी किया था, जबकि उन्हें पता था कि शायद वह इस सीजन उपलब्ध ना रहें. हालांकि उन्होंने इसलिए भी यह किया था ताकि इस दिग्गज स्पिनर को अगले सालों के लिए रिटेन किया जा सके. लेकिन अब राशिद ने आधिकारिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया है.

