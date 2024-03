रावलपिंडी: मुल्तान सुल्तांस के बल्लेबाज उस्मान खान (Usman Khan) ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2024 सीजन के मैच नंबर-27 में एक और तूफानी शतक के साथ नया इतिहास रच दिया. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड (Islamabad United vs Multan Sultans) के खिलाफ खेलते हुए उस्मान ने रविवार को 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से केवल 50 गेंदों पर नाबाद 100 रन की धमाकेदार पारी खेल डाली. पीएसएल के इतिहास में उनका यह लगातार दूसरा और करियर का तीसरा शतक था.

उस्मान खान उस समय बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर पहुंचे जब मुल्तान सुल्तांस की टीम का स्कोर पांचवें ओवर में 44/1 का था. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने बेहतरीन शुरुआत का फायदा उठाया और शुरू से ही गेंदबाजों पर आक्रमण किया. उन्होंने जॉनसन चार्ल्स (42) के साथ 86 रन जोड़े, वहीं उस्मान इफ्तिखार अहमद (13) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की. उस्मान नाबाद लौटे और मुल्तान सुल्तांस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228/4 का स्कोर बनाया. उनके शतक के बाद भी मुल्तान सुल्तांस को मैच में हार का सामना करना पड़ा.

PSL इतिहास का संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक

पीएसएल में उस्मान का यह तीसरा शतक है और वह पीएसएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कामरान अकमल के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. उस्मान पीएसएल में लगातार दो शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. किसी अन्य बल्लेबाज ने लीग के इतिहास में अब तक एक लगातार शतक नहीं लगाए हैं. जेसन रॉय, शरजील खान, राइली रूसो, बाबर आजम और फखर जमान के नाम पीएसएल में दो शतक है.

