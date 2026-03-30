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VIDEO: शर्मनाक! PSL में कप्तान शाहीन अफरीदी ने कराई बॉल टैंपरिंग? कैमरे में कैद हुई करतूत

PSL 2026 News: पाकिस्तान सुपर लीग में एक ऐसी घटना घटी है जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर अपने ही दिग्गजों की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा हुआ है.

Image- Social Media

PSL 2026 Ball Tampering: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि एक शर्मनाक विवाद ने पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है. गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में खेले गए लीग के छठे मैच के दौरान ‘बॉल टैंपरिंग’ यानी गेंद से छेड़छाड़ की घटना ने न केवल लाहौर कलंदर्स की साख को बट्टा लगाया है, बल्कि टीम के बड़े खिलाड़ियों के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

घटना लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच हुए एक बेहद रोमांचक और लो-स्कोरिंग मैच के आखिरी पलों की है. लाहौर की टीम को जीत के लिए अंतिम ओवर में 13 रन बचाने थे. दबाव के इस क्षण में कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, गेंदबाज हारिस राउफ और अनुभवी बल्लेबाज फखर जमां एक साथ रणनीति बनाते दिखे. इसी दौरान एक खिलाड़ी पानी लेकर मैदान पर आया.

कैमरे में कैद हुई फखर जमां की करतूत

पहली नजर में ऐसा लगा कि टीम अंतिम ओवर के लिए फील्डिंग और गेंदबाजी की योजना तैयार कर रही है, लेकिन टीवी कैमरों ने कुछ ऐसा कैद किया जिसने सबको हैरान कर दिया. फखर जमां को साफ तौर पर गेंद की स्थिति के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया. यह ‘कांड’ लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान दुनिया भर के प्रशंसकों की नजरों में आ गया.

मैदान पर अंपायरों ने लगाई पेनल्टी

मैदानी अंपायरों ने तुरंत इस संदिग्ध गतिविधि को भांप लिया. गेंद का निरीक्षण करने के बाद यह पुष्टि हुई कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है. क्रिकेट के नियमों के तहत, अंपायरों ने लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी. यह पेनल्टी पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा दाग बन गई है, क्योंकि इसमें टीम के सबसे बड़े सितारे शामिल थे.

LIVE BALL TAMPERING IN PSL – 14 Runs needed in 6 balls, Then here comes the Shaheen Shah Afridi and Fakhar Zaman with their mischievous mind, They tampered the ball with their Nails. Haris Rauf kept on watching and Supporting them on live.pic.twitter.com/mRs6gn2KY5 — Sam (@Cricsam01) March 30, 2026

शाहीन और हारिस की साख दांव पर

इस घटना ने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी और हारिस राउफ की खेल भावना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि जब कप्तान और मुख्य गेंदबाज की मौजूदगी में ऐसी हरकत हो रही हो, तो इसे केवल एक खिलाड़ी की गलती नहीं माना जा सकता. यह एक संगठित प्रयास की ओर इशारा करता है, जो खेल की गरिमा के खिलाफ है.

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अफरीदी का गोलमोल जवाब

मैच के बाद जब प्रजेंटेशन सेरेमनी में पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने इस विवाद पर सवाल किया, तो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी स्पष्ट जवाब देने के बजाय बचते नजर आए. शाहीन ने कहा, “मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है. हम देखेंगे कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है और फिर इस पर बात करेंगे. अंपायरों ने 5 रन की पेनल्टी लगा दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते.” शाहीन का यह गैर-जिम्मेदाराना बयान सोशल मीडिया पर फैंस को रास नहीं आ रहा है.

क्या होगा अगला कदम?

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की अनुशासनात्मक समिति इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है. फखर जमां पर मैच फीस के जुर्माने के साथ-साथ कुछ मैचों का प्रतिबंध लग सकता है. वहीं, कप्तान के तौर पर शाहीन अफरीदी की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान क्रिकेट पहले ही अपने प्रदर्शन और आंतरिक कलह के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहा है. बॉल टैंपरिंग जैसे गंभीर आरोप ने पीएसएल 2026 की चमक और फीकी कर दी है.