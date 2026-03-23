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PSL से हट सकते हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी! तेल संकट के कारण टूर्नामेंट भी मुश्किल में, लोग बोले- 'ये पेट्रोल शॉर्टेज लीग'
PSL 2026 Latest Updates: पाकिस्तान सुपर लीग का आगामी सीजन गंभीर संकटों के बीच घिर गया है. गहराते तेल संकट के कारण PCB ने टूर्नामेंट को केवल दो शहरों तक सीमित करने का बड़ा फैसला लिया है.
Pakistan Super League News: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. एक तरफ जहां मिडिल-ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण देश में ऊर्जा संकट गहरा गया है. वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के साथ जारी संघर्ष के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं. जिसने इस टी20 लीग के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ताजा हालात को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. खिलाड़ियों की सुरक्षा और संसाधनों की कमी को प्राथमिकता देते हुए, अब पूरा टूर्नामेंट केवल दो शहरों- कराची और लाहौर तक सीमित कर दिया गया है.
खाली स्टेडियमों में होंगे मैच
इतना ही नहीं, बढ़ते खर्चों को कम करने के लिए टूर्नामेंट के शुरुआती चरण के सभी मैच खाली स्टेडियमों में यानी ‘बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स’ खेले जाएंगे. इसके साथ ही, इस साल होने वाली भव्य ओपनिंग सेरेमनी को भी रद्द कर दिया गया है.
सोशल मीडिया पर लोग ले रहे मजे
सोशल मीडिया पर फैन्स इस स्थिति का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. लोग पीएसएल को ‘पाकिस्तान सुपर लीग’ के बजाय ‘पेट्रोल शॉर्टेज लीग’ कहकर ट्रोल कर रहे हैं. बोर्ड का कहना है कि देश में तेल और गैस की भारी किल्लत के कारण लॉजिस्टिक्स और बिजली का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए यह कदम उठाना मजबूरी बन गया है.
PSL = Petrol Shortage League pic.twitter.com/jkIUPpHd7p
— Muhammad Ali (@Muhamma49617855) March 22, 2026
बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी पर संशय
पाकिस्तान के इन बिगड़ते हालात और अंतरराष्ट्रीय तनाव को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है. क्रिकबज के अनुसार, बांग्लादेश के युवा और खेल राज्य मंत्री, अमिनुल हक ने साफ कर दिया है कि खिलाड़ियों की जान जोखिम में डालकर उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा.
PSL 2026 to be held behind closed doors amid fuel crisis.
PSL – Pakistan Super League ❌
PSL – Petrol Shortage League ✅#HBLPSL2026 #PSL #cricket #cricobserver pic.twitter.com/7OPwGsgyLM
— Liaqat Ali (@Liaqat87792ali) March 22, 2026
हक ने कहा, “अगर पीएसएल में सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता है, तो हमारे क्रिकेटर वहां नहीं जाएंगे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा करनी होगी. यदि सुरक्षा सुनिश्चित होती है और खिलाड़ी खुद वहां जाना चाहते हैं, तभी हम अनुमति देंगे.”
IPL से टकराव और खिलाड़ियों का मोहभंग
इस साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कारण पीएसएल का शेड्यूल बदला गया, जिससे इसका सीधा टकराव दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL के साथ हो रहा है. पीएसएल 26 मार्च से शुरू हो रही है, जबकि आईपीएल का आगाज 28 मार्च से होना है. इस टकराव का नुकसान पाकिस्तान को साफ दिख रहा है. पैसे और वैश्विक पहचान के मामले में आईपीएल खिलाड़ियों की पहली पसंद बना हुआ है.
यही कारण है कि ब्लेसिंग मुजारबानी और दासुन शनाका जैसे खिलाड़ियों ने पीएसएल का साथ छोड़कर आईपीएल से जुड़ने का फैसला किया है. हालांकि, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सख्त लहजे में कहा है कि बीच में लीग छोड़ने वाले खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
तालिबान का खतरा
सुरक्षा की दृष्टि से भी पाकिस्तान इस समय बारूद के ढेर पर है. हाल ही में काबुल में पाकिस्तान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बेहद गुस्से में है. दोनों देशों के बीच सीजफायर खत्म होने की कगार पर है, जिससे आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है. विदेशी खिलाड़ी ऐसी असुरक्षित परिस्थितियों में खेलने से कतरा रहे हैं.
IPL प्रसारण पर भी चर्चा
खेल मंत्री अमिनुल हक ने बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर लगे प्रतिबंध पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए और वे जल्द ही क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे कि आईपीएल का प्रसारण फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच खेल के माध्यम से रिश्ते सुधारे जा सकें.
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