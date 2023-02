पाकिस्तान में PSL प्रदर्शनी मैच के दौरान विस्फोट; बाबर आजम और शाहिद अफरीदी बाल-बाल बचे, फैंस ने स्टेडियम में फेंके पत्थर

कप्तान बाबर आजम और शाहिद अफरीदी सहित शीर्ष पाकिस्तानी क्रिकेटरों को नवाब अकबर बुगती स्टेडियम से कुछ मील की दूरी पर रविवार को हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के लिए ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया. ये खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का एक प्रदर्शनी मैच खेल रहे थे जिसे इस धमाके के बाद कुछ देर के लिये रोक दिया गया. विस्फोट पुलिस लाइंस इलाके में हुआ जिसमें पांच लोग घायल हो गए.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बचाव कार्य पूरा हो गया और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया. तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने रविवार को एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है जिसमें कहा गया कि सुरक्षा अधिकारियों को निशाना बनाया गया था.

विस्फोट के बाद स्टेडियम के बाहर दर्शकों ने मैदान में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. मैदान के अंदर से साझा किए गए वीडियो में भी धुंआ दिखाई दे रहा था, जिसमें कहा गया था कि मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर के लोगों ने कुछ जला दिया था जिससे आग लग गई थी.