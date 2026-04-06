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Psl Going Big One Day Will Beat Ipl Claims Mohsin Naqvi Internet Reacts Good Joke

PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी का उड़ रहा मजाक, बोले- IPL को पीछे छोड़ देगा PSL

हर मामले में भारत की बराबरी करने का सपना देखने वाला पाकिस्तान यह भूल जाता है कि वह अब इस दौड़ में बहुत पीछे छूटता जा रहा है. वह किसी भी क्षेत्र में अब भारत के आसपास नहीं. लेकिन...

मोहसिन नकवी @PCB/x

एशिया कप 2025 पर भारत के कब्जे के बाद उसकी ट्रॉफी चुराकर अपने कब्जे में रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को हर वक्त भारत ही याद आता है. इन दिनों उसकी टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) खेली जा रही है, जहां वक्त-वक्त पर उसकी नाक कट चुकी है. कभी खिलाड़ियों की ड्रेस का रंग छूटकर गेंद पर लग जाता है तो कभी उसके खिलाड़ी बॉल टैम्परिंग में फंसकर बैन झेलते नजर आते हैं. लेकिन वह सपने भारत को हराने के देखता है. अब उसके अध्यक्ष नकवी ने कहा कि उनकी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) तेजी से विकसित हो रही है और आने वाले समय में वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को न सिर्फ टक्कर देगी बल्कि वह दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बन सकती है.

नकवी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है, जब पीएसएल का 11वां सीजन अफगानिस्तान के साथ तनाव की वजह से सिर्फ दो वेन्यू पर खेला जा रहा है, जबकि आईपीएल का आयोजन बिना किसी रुकावट के तय शेड्यूल के मुताबिक 10 से ज्यादा स्थानों पर खेला जा रहा है. पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में नकवी ने कहा कि पीएसएल में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी इसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और ग्रोथ को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि पीएसएल अब निवेश के लिए सबसे आकर्षक मार्केट बन गया है. वह समय दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर वन लीग बन जाएगी.

नकवी ने कहा कि पीएसएल 2026 के फ्रेंचाइजी से जुड़े प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी पाकिस्तान के क्रिकेट इकोसिस्टम में भरोसे की बढ़ती स्थिति को दिखाती है. मोहसिन नकवी ने बेशक भविष्य में पीएसएल के आईपीएल के समकक्ष आने की संभावना जताई है, लेकिन वास्तविकता में पीएसएल और आईपीएल में कोई तुलना नहीं है.

पीएसएल में वही खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता. कई खिलाड़ी पीएसएल का मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़कर आईपीएल में आ जाते हैं. इस साल दासुन शनाका, ब्लेसिंग मुजरबानी ने ऐसा ही किया है. इसकी वजह आईपीएल में मिलने वाला पैसा है, जो आईपीएल से कई गुणा ज्यादा है. इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट के स्तर में, फैन इंगेजमेंट में, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मामले में, प्रसारण क्वालिटी के मामले में पीएसएल से बहुत आगे है. पीएसएल को ढंग के ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिल पाते.

आईपीएल के मीडिया राइट्स की कीमत लगभग 6 बिलियन डॉलर है, जबकि पीएसएल की कीमत लगभग 93 मिलियन डॉलर है. आईपीएल का सालाना राजस्व 1 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि पीएसएल का करीब 60 मिलियन डॉलर है. वर्ल्ड क्रिकेटर्स असोसिएशन की हालिया रैंकिंग में पीएसएल मौजूदा समय में खेली जाने वाली लीग में 48 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि आईपीएल 62.2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है. द हंड्रेड (75.2) और एसए 20 (68) क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं.

आईपीएल और पीएसएल के बीच मौजूदा समय में जमीन आसमान का अंतर है. इसके बावजूद मोहसिन नकवी का आईपीएल को पीछे छोड़ने वाला बयान दिन में तारे देखने के समान है.

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(एजेंसी से)