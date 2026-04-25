  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Punjab Kings Beats Delhi Capitals By 6 Wickets Make These 5 Ipl Big Records

पंजाब ने किया IPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज, बना डाले ये 5 बड़े रिकॉर्ड

IPL 2026 DC vs PBKS: पंजाब किंग्स ने IPL 2026 में 265 रन का सबसे बड़ा चेज कर दिल्ली कैपिटल्स को हराया. KL राहुल के 152 रन के साथ इस मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड बने. आइए जानते हैं...

Published date india.com Published: April 25, 2026 9:19 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
पंजाब ने किया IPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज, बना डाले ये 5 बड़े रिकॉर्ड
Photo from PTI

पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दिए गए 265 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 6 विकेट से DC को हराया. यह मुकाबला पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां चौके-छक्कों की बारिश देखने को मिली. दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन पंजाब की टीम ने बिना घबराए शानदार अंदाज में टारगेट पूरा कर लिया. इस जीत के साथ पंजाब ने प्वाइंट्स टेबल में अपनी पकड़ और मजबूत की, वहीं दिल्ली को इस सीजन में चौथी हार का सामना करना पड़ा.

इस मैच में बने 5 बड़े रिकॉर्ड

बता दें इस मैच में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने. पहला – पंजाब किंग्स ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर नया इतिहास रच दिया. दूसरा – टीम ने पावरप्ले में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आक्रामक शुरुआत का नया उदाहरण पेश किया. तीसरा – KL Rahul ने 152 रन की पारी खेलकर IPL में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना दिया. चौथा – दिल्ली कैपिटल्स ने 264 रन बनाकर अपने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. पांचवां – राहुल और नीतीश राणा की 220 रन की साझेदारी IPL की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई.

राहुल-राणा की तूफानी बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी कर रही दिल्ली की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और नीतीश राणा ने मैच का रुख ही बदल दिया. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 95 गेंदों में 220 रन जोड़ दिए, जो एक ऐतिहासिक साझेदारी रही. राणा ने 44 गेंदों में 91 रन की शानदार पारी खेली, वहीं राहुल ने 67 गेंदों में 152 रन बनाकर नाबाद रहते हुए गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

पंजाब की शानदार शुरुआत

265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की ओपनिंग जोड़ी ने सिर्फ 6.5 ओवर में 126 रन जोड़कर मैच को आसान बना दिया. प्रियांश ने 17 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि प्रभसिमरन ने 26 गेंदों में 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि, बीच के ओवरों में थोड़ा दबाव आया, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने 71 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को 18.5 ओवर में जीत दिला दी.

मैच में हो गया बड़ा हादसा

इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले के दौरान, एक डराने वाला पल भी देखने को मिला. जब लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi Health Update) फील्डिंग करते हुए बुरी तरह गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई. स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. फिर उनकी जगह कनकशन सब्स्टीट्यूट के रूप में विपराज निगम को मैदान पर उतारा गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.