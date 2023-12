IPL Auction 2024: 'गलत' खिलाड़ी खरीदने पर Punjab Kings ने दी सफाई, कहा- हमने सही प्लेयर पर बोली लगाई

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने ‘गलत’ खिलाड़ी के लिए बोली लगा दी. लेकिन अब पंजाब किंग्स ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया कि दुबई में आईपीएल नीलामी (IPL auction 2024) के दौरान उन्होंने सही क्रिकेटर को अपने साथ जोड़ा है जबकि इस तरह की खबरें थी कि नाम में भ्रम के कारण उन्होंने ‘गलत’ खिलाड़ी के लिए बोली लगा दी. फ्रेंचाइजी ने हर्षल पटेल और क्रिस वोक्स जैसे खिलाड़ियों को खरीदा. हर्षल पटेल के लिए पंजाब की टीम ने 11.75 करोड़ रुपये खर्च किए.

मंगलवार को शशांक सिंह को नीलामी के अंतिम लम्हों में खरीदा गया जब विभिन्न फ्रेंचाइजी अनकैप्ड (जिन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) भारतीय खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये के उनके आधार मूल्य पर खरीदने का प्रयास कर रहीं थी. नीलामी की संचालनकर्ता ने जब शशांक के नाम की घोषणा की तो पंजाब किंग्स की सह मालिक प्रीति जिंटा ने तुरंत ही बोली लगा दी और यह क्रिकेटर बिक गया.

खबरों के अनुसार फ्रेंचाइजी ने बाद में ‘महसूस’ किया कि उन्होंने गलती कर दी है और उन्होंने बोली वापस लेने के लिए नीलामी संचालनकर्ता से संपर्क किया.

अपने स्पष्टीकरण में पंजाब किंग्स ने कहा, ” मीडिया ने शशांक सिंह के बारे में लिखा है कि पंजाब किंग्स ने उन्हें गलती से खरीद लिया. पंजाब किंग्स स्पष्ट करना चाहते हैं यह खिलाड़ी हमेशा उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल था जिन पर हमें बोली लगानी थी. भ्रम इसलिए था क्योंकि सूची में एक ही नाम के दो खिलाड़ी थे. हमें उसे अपने साथ जोड़ने की खुशी है और उसे हमारी सफलता में योगदान देते हुए देखते हैं.”

Two players of similar names on the IPL list created confusion. I am delighted to share that the right Shashank Singh has been onboarded. He has put out some noteworthy performances, and we’re ready to unleash his talent.

– Satish Menon

CEO, Punjab Kings.

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) December 20, 2023