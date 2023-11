IPL 2023: पंजाब किंग्स ने 17 प्लेयर्स को किया रिटेन, सात खिलाड़ियों को किया बाहर, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 ऑक्शन से पहले शाहरुख खान को रिलीज कर दिया है, इसके अलावा श्रीलंका के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को टीम से बाहर किया गया है. रविवार को पंजाब किंग्स ने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी. पंजाब की टीम ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, जबकि सात खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है.

सैम करन जो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, वह टीम के साथ बने रहेंगे. उनके पिछले कई दिनों से टीम से बाहर करने की अटकलें लग रही थी.

