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Punjab Kings IPL 2026 Schedule: पंजाब किंग्स का अधूरा सपना पूरा करेंगे श्रेयस अय्यर! पहला मैच किसके खिलाफ- देखें पूरा शेड्यूल
Punjab Kings IPL 2026 Schedule: यहां देखें- पंजाब किंग्स का IPL 2026 में पूरा शेड्यूल, देखें- कब, किसके खिलाफ कहां खेलेगी मैच...
पिछली बार की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम अपने पहले खिताब से एक कदम दूर रह गई थी. लेकिन फाइनल से पहले उसने जो खेल दिखाया था उससे फैन्स हैरान थे. भारतीय टी20 टीम से दूर रहे श्रेयस अय्यर इस बार अपनी वापसी का भी दावा ठोकेंगे और इसके साथ-साथ वह एक बार फिर पंजाब किंग्स को उसका पहला खिताब दिलाने की भरपूर कोशिश करते दिखाई देंगे. इस बीच गुरुवार को उसके लीग स्टेज की तस्वीर साफ हो गई है. उसके 14 लीग मैचों का यह है पूरा शेड्यूल…
पंजाब की टीम इस बार 31 मार्च (मंगलवार) को अपने घरेलू मैदान न्यू चंड़ीगढ़ में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ शुरुआत करेगी. वहीं उसका आखिरी लीग मैच 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेला जाएगा.
The path is set for the Shers!
You know the mission ➡️ #BasJeetnaHai pic.twitter.com/bJyvaWPKC1
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) March 26, 2026
पंजाब किंग्स (PBKS) – IPL 2026 शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|मुकाबला
|वेन्यू
|समय
|1
|31 मार्च 2026
|पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस
|न्यू चंडीगढ़
|7:30 PM IST
|2
|3 अप्रैल 2026
|चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|7:30 PM IST
|3
|6 अप्रैल 2026
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|7:30 PM IST
|4
|11 अप्रैल 2026
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|3:30 PM IST
|5
|16 अप्रैल 2026
|मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स
|मुंबई
|7:30 PM IST
|6
|19 अप्रैल 2026
|पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|7:30 PM IST
|7
|25 अप्रैल 2026
|दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|3:30 PM IST
|8
|28 अप्रैल 2026
|पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स
|न्यू चंडीगढ़
|7:30 PM IST
|9
|3 मई 2026
|गुजरात टाइटंस vs पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|7:30 PM IST
|10
|6 मई 2026
|सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|7:30 PM IST
|11
|11 मई 2026
|पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|धर्मशाला
|7:30 PM IST
|12
|14 मई 2026
|पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस
|धर्मशाला
|7:30 PM IST
|13
|17 मई 2026
|पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|धर्मशाला
|3:30 PM IST
|14
|23 मई 2026
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|7:30 PM IST
पंजाब किंग्स की टीम
श्रेयस अय्यर(C), प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, मार्को यान्सेन, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्या, पायला अविनाश, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, लाकी फर्ग्यूसन, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, हरनूर सिंह, यश ठाकुर, विजय कुमार विशाक, विष्णु विनोद, बेन ड्वारशस, कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, विशाल निषाद.
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