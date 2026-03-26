  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Punjab Kings Schedule 2026 Updates Pbks Team Ipl Match Time Table Fixtures Dates Venue Players List Cricket News

Punjab Kings IPL 2026 Schedule: पंजाब किंग्स का अधूरा सपना पूरा करेंगे श्रेयस अय्यर! पहला मैच किसके खिलाफ- देखें पूरा शेड्यूल

Punjab Kings IPL 2026 Schedule: यहां देखें- पंजाब किंग्स का IPL 2026 में पूरा शेड्यूल, देखें- कब, किसके खिलाफ कहां खेलेगी मैच...

Published date india.com Published: March 26, 2026 8:59 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
IPL Punjab Kings
IPL 2025 में पंजाब किंग्स @BCCI-IPL

पिछली बार की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम अपने पहले खिताब से एक कदम दूर रह गई थी. लेकिन फाइनल से पहले उसने जो खेल दिखाया था उससे फैन्स हैरान थे. भारतीय टी20 टीम से दूर रहे श्रेयस अय्यर इस बार अपनी वापसी का भी दावा ठोकेंगे और इसके साथ-साथ वह एक बार फिर पंजाब किंग्स को उसका पहला खिताब दिलाने की भरपूर कोशिश करते दिखाई देंगे. इस बीच गुरुवार को उसके लीग स्टेज की तस्वीर साफ हो गई है. उसके 14 लीग मैचों का यह है पूरा शेड्यूल…

पंजाब की टीम इस बार 31 मार्च (मंगलवार) को अपने घरेलू मैदान न्यू चंड़ीगढ़ में गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ शुरुआत करेगी. वहीं उसका आखिरी लीग मैच 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ खेला जाएगा.

पंजाब किंग्स (PBKS) – IPL 2026 शेड्यूल

मैच तारीख मुकाबला वेन्यू समय
1 31 मार्च 2026 पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटंस न्यू चंडीगढ़ 7:30 PM IST
2 3 अप्रैल 2026 चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स चेन्नई 7:30 PM IST
3 6 अप्रैल 2026 कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स कोलकाता 7:30 PM IST
4 11 अप्रैल 2026 पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद न्यू चंडीगढ़ 3:30 PM IST
5 16 अप्रैल 2026 मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स मुंबई 7:30 PM IST
6 19 अप्रैल 2026 पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू चंडीगढ़ 7:30 PM IST
7 25 अप्रैल 2026 दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स दिल्ली 3:30 PM IST
8 28 अप्रैल 2026 पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स न्यू चंडीगढ़ 7:30 PM IST
9 3 मई 2026 गुजरात टाइटंस vs पंजाब किंग्स अहमदाबाद 7:30 PM IST
10 6 मई 2026 सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स हैदराबाद 7:30 PM IST
11 11 मई 2026 पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला 7:30 PM IST
12 14 मई 2026 पंजाब किंग्स vs मुंबई इंडियंस धर्मशाला 7:30 PM IST
13 17 मई 2026 पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर धर्मशाला 3:30 PM IST
14 23 मई 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स vs पंजाब किंग्स लखनऊ 7:30 PM IST

पंजाब किंग्‍स की टीम

श्रेयस अय्यर(C), प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, मार्को यान्सेन, हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, अजमतुल्लाह उमरजई, प्रियांश आर्या, पायला अविनाश, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, लाकी फर्ग्यूसन, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, हरनूर सिंह, यश ठाकुर, विजय कुमार विशाक, विष्णु विनोद, बेन ड्वारशस, कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, विशाल निषाद.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.