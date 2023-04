'कानून तोड़ने पर कार्रवाई की जाती है, स्टंप तोड़ने पर नहीं'; मुंबई पुलिस ने पंजाब किंग्स को किया ट्रोल

आईपीएल 2023 के 31वें मैच में शनिवार को मुंबई इंडियंस को अपने घर में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. पंजाब की इस जीत के हीरो रहे तेग गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में 16 रन का बचाव किया और लगातार 2 गेंदों पर दो बार स्टंप भी तोड़े.

जीत के बाद पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह द्वारा तोड़े गए स्टंप की फोटो ट्विटर पर शेयर की है. टीम ने साथ ही मुंबई पुलिस से एक गुहार भी लगाई है. हालांकि इस ट्वीट बाद पंजाब किंग्स की टीम खुद पर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई.

पंजाब किंग्स ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए टूटे हुए स्टंप की तस्वीर के साथ लिखा, “मुंबई पुलिस, हम एक क्राइम की रिपोर्ट करना चाहते हैं” इस ट्वीट पर मुंबई पुलिस का मजेदार जवाव आया. मुंबई पुलिस ने लिखा, “कानून तोड़ने पर कार्रवाई की जाती है, स्टंप तोड़ने पर नहीं!”

पंजाब किंग्स के इस ट्वीट पर मुंबई पुलिस के नाम से एक पैरोडी अकाउंट ने भी मजेदार रिप्लाई दिया जिससे पंजाब किंग्स की टीम ही ट्रोल हो गई. इस पैरोडी अकाउंट ने लिखा, “जिस तरह भारतीय नागरिकों के लिए आधार अनिवार्य है, उसी तरह IPL फ्रेंचाइजी के लिए FIR दर्ज करने के लिए ट्रॉफी अनिवार्य है.