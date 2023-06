वनडे वर्ल्ड कप 2023 मैचों की मेजबानी नहीं मिलने से भड़का पंजाब, बताया राजनीति से प्रेरित

भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा. भारत में कुल 10 स्थानों पर टोटल 48 मैच खेले जाएंगे. इन 10 स्थानों में पंजाब को इस बार एक भी मैचों की मेजबानी नहीं मिली है. ऐसे में पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2023 की मेजबानी के लिए शहरों की लिस्ट से मोहाली को बाहर रखने पर कड़ी नाराजगी जताई है. खेल मंत्री ने कहा है कि सरकार और बीसीसीआई का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है.

खेल मंत्री ने कहा कि पंजाब के मोहाली को टूर्नामेंट के मेजबान शहरों की सूची से बाहर करना राजनीतिक हस्तक्षेप था. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को बीसीसीआई के सामने उठाएगी.

गौरतलब है कि 2011 में भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला मोहाली के पीसीए आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 29 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. सेमीफाइनल के अलावा मोहाली में ग्रुप चरण के भी दो मैच आयोजित किए गए थे. लेकिन इस बार क्रिकेट विश्व कप-2023 में मोहाली को एक भी मैचों की मेजबानी नहीं मिली है.