10th Board Exam में वर्ल्ड कप पर आया सवाल, स्टूडेंट्स को नंबर बटोरने का मौका

नई दिल्ली. भारत में क्रिकेट के शौक से भला कौन अछूता है और इसी क्रिकेट से जब परीक्षा में सवाल आ जाए तो मानो पौ-बारह. कुछ ऐसा ही इन दिनों 10वीं के बोर्ड एग्जाम दे रहे गुजरात के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जब उनके अंग्रेजी भाषा के पेपर में एक सवाल वर्ल्ड कप फाइनल की मैच रिपोर्ट लिखने पर आ गया. गुजरात शिक्षा बोर्ड के अंग्रेजी के क्वेश्चन पेपर में मैच रिपोर्ट लिखने पर सवाल था, जिससे स्टूडेंट्स को 4 अंक कमाने का मौका था.

बता दें इस बार वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला गया था और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद में नए बने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ था. यहां टू्र्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत हुई थी, जहां भारत को हार का सामना करना पड़ा था.

A question based on the 2023 World Cup Final in the Gujarat 10th Board Exams. pic.twitter.com/Vjwal793d1

