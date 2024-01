Paris Olympics कोटा हासिल कर चुके रेसवॉकर अक्षदीप का एक और बड़ा कमाल, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

चंडीगढ: पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics berth) के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके पंजाब के अक्षदीप सिंह ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा में मंगलवार को पुरूषों के 20 किलोमीटर वर्ग में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड (national record) तोड़ा.

रांची में राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल स्पर्धा 2023 जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले अक्षदीप ने एक घंटे 19 मिनट 38 सेकंड का समय निकालकर एक घंटे 19 मिनट 55 सेकंड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा.

उत्तराखंड के सूरज पंवार दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक का एक घंटे 20 मिनट 10 सेकंड का क्वालीफाइंग मार्क पार किया. उन्होंने एक घंटे 19 मिनट 43 सेकंड का समय निकाला. वह पेरिस ओलंपिक में पुरूषों की पैदल चाल के लिए क्वालीफाई करने वाले चौथे भारतीय हैं. प्रेमजीत सिंह बिष्ट और विकास सिंह भी क्वालीफाई कर चुके हैं.

New National Record ⏺️ & #Paris2024 Qualification Alert 🚨, straight from the 1⃣1⃣th Open Race Walking Competition🚶👇#TOPScheme Athlete Akshdeep Singh breaks his old NR, setting a blazing new pace at 1:19:37.56 to win 🥇 in Men’s 20km🔥

Meanwhile, Suraj Panwar secures a 🥈and… pic.twitter.com/7OcfM2648s

— SAI Media (@Media_SAI) January 30, 2024