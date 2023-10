AUS vs NZ: रचिन रवींद्र ने ठोका तूफानी शतक, सचिन के बाद ऐसा करने वाले बने दूसरे खिलाड़ी

ICC वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. रचिन ने ऑस्ट्रेलिया के 388 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए शानदार शतक ठोक दिया है. रचिन रवींद्र ने गगनचुंबी छक्के से मौजूदा वर्ल्ड कप 2023 में दूसरा शतक ठोका है. दोनों ही शतक रन चेज करते हुए आए हैं. उन्होंने मात्र 77 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से अपना सैकड़ा पूरा किया. इस शतक की मदद से रचिन ने सचिन तेंदुलकर के खास क्लब में जगह बना ली है. दरअसल, एक वर्ल्ड कप में 24 साल से कम उम्र में 2 शतक लगाने वाले रचिन दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इसेस पहले ये कारनामा 1996 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने किया था.

24 वर्ष से कम उम्र में वर्ल्ड कप संस्करण में 2 शतक बनाने वाले बल्लेबाज

Rachin Ravindra hits a sublime ton for his team in a tough chase against Australia 👊@mastercardindia Milestones 🏏#CWC23 | #AUSvNZ pic.twitter.com/ACmgfqdOZi

— ICC (@ICC) October 28, 2023