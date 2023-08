Rahmanullah Gurbaz ODI hundred against Pakistan: हंबनटोटा में खेले जा रहे दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के ओपनर रहमनुल्लाह गुरबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जिया उड़ाते हुए शानदार शतक जड़ दिया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज गुरबाज ने शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की धुनाई करते हुए 122 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही गुरबाज ने इतिहास रच दिया. दरअसल, गुरबाज पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में शतक लगाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बन गए हैं.

– : Incredible batting display by @RGurbaz_21, as he brings up an excellent Hundred against Pakistan, his 5th in ODIs. ⚡ Very well done young man #AfghanAtalan | #AFGvPAK | #SuperColaCup | #ByaMaidanGato pic.twitter.com/RZ9V6P6m4z — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 24, 2023