Rahmanullah Gurbaz Says No To Psl After Afghan Government Denies Noc

भारत के दोस्त ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, PSL की लग जाएगी वाट

PSL को लेकर पाकिस्तान की प्लानिंग खराब हो सकती है. पाकिस्तान की हरकतों से तंग आकर अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा कदम उठाया है. और यह पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है.

नई दिल्ली: पाकिस्तान के रिश्ते अपने सभी पड़ोसियों से खराब हैं. और अफगानिस्तान भी कोई अपवाद नहीं है. हाल ही में सीमा पर हुई एयरस्ट्राइक की वजह से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं. और इसी का नतीजा है कि अफगानिस्तान सरकार ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में भाग लेने के लिए अनापत्ति पत्र यानी एनओसी दोने से इनकार कर दिया है. और इसी वजह से अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमान गुरबाज ने लीग से अपना मैच वापस ले लिया है.

अफगान सरकार द्वारा अपने खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसी न देना, इस लीग के लिए बड़ा झटका है.

पाकिस्तान सुपर लीग को लगा बड़ा झटका

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने एक रिपोर्ट में कहा कि अफगान सरकार ने पिछले महीने दिसंबर में बॉर्डर पार अफगानिस्तान के मजबूत ठिकानों पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया है. यह खबर उस दिन आई जब पेशावर जालमी ने रहमानुल्लाह गुरबाज को साइन करने की घोषणा की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएसएल ने टीमों की सैलरी कैप बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी है, जिससे यह खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा ऑफर बन गया है. 26 मार्च से शुरू हो रहे 11वें एडिशन के लिए दो नई टीमें—हैदराबाद और सियालकोट—जोड़ी गई हैं. सभी टीमों को 11 फरवरी को होने वाले ऑक्शन से पहले चार रिटेंशन के साथ एक खिलाड़ी को सीधे साइन करने का अधिकार है. पीएसएल में पहली बार ऑक्शन होने वाला है.

पिछले साल भी अफगानिस्तान ने लिया था नाम वापस

पिछले साल हुई एयर स्ट्राइक में अपने तीन युवा खिलाड़ियों के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आयोजित ट्राएंगुलर सीरीज से नाम वापस ले लिया था.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि एयर स्ट्राइक में तीन खिलाड़ियों कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून का निधन क्रिकेट परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.

पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि नेशनल टीम के लिए नहीं खेलने वाले ये तीन खिलाड़ी एक आतंकवादी अड्डे पर क्या कर रहे थे, जिस पर उन्होंने जानकारी मिलने पर हमला किया. यह हमला पक्तिका प्रांत के उर्गोन जिले में एक घर पर हुआ, जहां खिलाड़ी मैच के बाद खाना खा रहे थे.

पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि उसने आम लोगों या खिलाड़ियों पर हमला किया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है. दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई थी, जो पिछले साल नाकाम रही.

बहुत फेमस हैं रहमानुल्लाह गुरबाज

गुरबाज फ्रैंचाइज लीग में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अफगान क्रिकेटरों में से एक हैं. गुरबाज इंडियन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, और आईएलटी20 में खेलते हैं. 24 साल के गुरबाज पीएसएल में तीन सीजन खेल चुके हैं. 2021 में उन्होंने मुल्तान सुल्तांस के लिए खेला था. 2022 और 2023 में वह इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, गुरबाज ने पीएसएल से हटने पर अफसोस जताया और इसे निजी कारणों से लिया फैसला बताया. टेलीकॉम एशिया रिपोर्ट ने कहा कि पीएसएल अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि गुरबाज ने लीग से नाम वापस लिया है.

