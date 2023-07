VIDEO- जॉनी बेयरस्टो के आउट पर राहुल द्रविड़ ने तोड़ी चुप्पी, वेटर और बारटेंडर के साथ जमकर की बहस

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एशेज सीरीज (Ashes 2023) का दूसरा टेस्ट विवादों से भरा रहा. मैच के 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया की खेल भावना सवालों के घेरे में आ गई. पारी के 52वें ओवर में कंगारू विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने बेयरस्टो को जिस तरह से आउट किया, उसने वर्ल्ड क्रिकेट में एक नया विवाद पैदा कर दिया. बेयरस्टो के विकेट को लेकर कुछ ने इसे सही बताया तो कुछ ने इंग्लिश बल्लेबाज का सपोर्ट किया. इस विवाद में अब भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी कूद पड़े हैं.

बेयरस्टो के आउट पर द्रविड़ की वेस्टइंडीज में वेटर और बारटेंडर के साथ जमकर बहस हो गई. स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बहस का खुलासा किया है.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, हम समुद्र बीच पर बैठे हुए थे और उसी समय राहुल भाई मेरे लिए लेमन जूस लेकर वहां आए. उनकी बेयरस्टो के आउट को लेकर वेटर और बारटेंडर के साथ 1 घंटे तक चर्चा हुई. इस दौरान नियम और खेल भावना समेत हर पहलू पर चर्चा हुई. वे सभी काफी भावुक भी थे. इसी दौरान वहां बैठे एक उम्रदराज व्यक्ति बोला कि बेयरस्टो आउट थे.”

इंग्लिश बल्लेबाज बेयरस्टो 52वें ओवर की अंतिम गेंद को लेफ्ट करने के बाद क्रीज में अपना पैर रगड़कर बाहर निकले थे. वह अपने साथी बल्लेबाज बेन स्टोक्स से कुछ बात करने ही आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने उनकी गिल्लियां बिखेर कर रन आउट की अपील कर दी.