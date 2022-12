IND vs BAN Test: पहली पारी में फेल होने के बावजूद विराट कोहली के मुरीद हुए राहुल द्रविड़, पढ़िए कोच ने क्या कहा

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर सके और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि इसके बावजूद मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने उनकी खूब तारीफ की है. चटगांव टेस्ट की पहली पारी में कोहली अपने साथी मोहम्मद सिराज के अलावा दूसरे भारतीय रहे, जोकि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. विराट को तैजुल इस्लाम ने अपने जाल में फंसाया और पगबाधा आउट किया.

कोहली के फेल होने के बावजूद आर अश्विन और कुलदीप ने 8वें विकेट के लिए 87 रनों के रिकॉर्ड साझेदारी करके भारत को पहली पारी में 404 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया. रविचंद्रन अश्विन ने 58 और कुलदीप यादव ने 40 रन बनाए.

कोच द्रविड़ ने BCCI द्वारा शेयर वीडियो में कहा, ” विराट कोहली का अभ्यास हमेशा अच्छा रहा है. वे आज भी अद्भुत हैं, वो जिस तरह से तैयारी करते हैं ये युवा खिलाड़ियों के लिए सबक है. कोहली टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपना पूरा योगदान भी देते हैं. उनके अनुसार विराट कोहली के अंदर रनों की भूख नजर आती है.”

बुधवार को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कोहली को तैजुल ने महज 1 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया था.इन दिनों कोहली की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें असफल होने के बावजूद उन्हें नेट्स में सौरभ कुमार के खिलाफ बाएं हाथ के स्पिनर का अभ्यास करते देखा गया.