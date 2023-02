मोहम्मद सिराज के उस्मान ख्वाजा को आउट करते ही कोच राहुल द्रविड़ ने कुछ इस अंदाज में मनाया जश्न

भारतीय कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के भारत को पहली सफलता दिलाने के बाद जोरदार जश्न मनाया.

सिराज ने मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khwaja) को आउटस्विंगर पर चकमा दिया जो सीधे उनके पैड पर जा लगी. भारतीय टीम की ओर से जोरदार एलबीडब्लू अपील हुई लेकिन अंपायर नितिन मेनन आश्वस्त नहीं दिखे. रोहित ने सिराज और विकेटकीपर केएस भरत के पास गए और फिर थोड़ी देर चर्चा के बाद डीआरएस लेने का फैसला किया.

बॉल ट्रैकर ने तीन लाल रंग दिखने के बाद तीसरे अंपायर ने फील्ड अंपायर का फैसला पलटकर ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया.

भारत को शुरुआती सफलता मिलने के बाद कप्तान रोहित, विराट कोहली के साथ पूरी टीम ने विकेट का जश्न मनाया. वहीं ड्रेसिंग रूम में मौजूद कोच राहुल द्रविड़ भी खुद को रोक नहीं पाए और विकेट मिलने की खुशी से झूम उठे.