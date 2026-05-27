IPL 2026: फाइनल से एक जीत दूर राजस्थान रॉयल्स, क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस से होगी भिड़ंत

IPL 2026 RR Vs SRH: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद को 47 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बनाए. टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन ठोक दिए. उनकी विस्फोटक पारी की बदौलत राजस्थान ने बड़ा स्कोर खड़ा किया.
वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 12 छक्के और 5 चौके लगाए. वह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन 97 रन पर आउट हो गए. वैभव ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और हैदराबाद के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था. इस दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.
यशस्वी जायसवाल ने भी तेज शुरुआत करते हुए 29 रन बनाए. उन्होंने वैभव के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ आठ ओवर में 125 रन जोड़ दिए. इसके बाद ध्रुव जुरेल ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 50 रन बनाए. कप्तान रियान पराग ने भी 26 रन की अहम पारी खेली. राजस्थान की टीम आखिरी ओवरों में थोड़ी धीमी जरूर पड़ी, लेकिन तब तक स्कोर 243 रन तक पहुंच चुका था.
244 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही. अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि ट्रेविस हेड सिर्फ 17 रन बना सके. हालांकि ईशान किशन ने 11 गेंदों में 33 रन की तेज पारी खेली. बाद में नीतीश कुमार रेड्डी और सलील अरोरा ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 196 रन पर ऑलआउट हो गई.
इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अब क्वालीफायर-2 में पहुंच गई है. टीम का अगला मुकाबला GT से 29 मई को इसी मैदान पर खेला जाएगा. जो टीम यह मैच जीतेगी, वह फाइनल में RCB से भिड़ेगी. फिलहाल पूरे टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है और फैंस को उनसे अगले मैच में भी बड़ी पारी की उम्मीद है.
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