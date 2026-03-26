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Rajasthan Royals Full IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब कहां होंगे मैच और टाइमिंग
IPL 2026 Schedule:बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. राजस्थान अपना पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ फेज 2 का पहला मुकाबला 13 अप्रैल को खेलेगा.
Rajasthan Royals IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. इसमें टीम के सभी लीग मैचों की तारीख, मैदान और टाइमिंग की जानकारी दी गई है. इस सीजन में टीम कुल 14 लीग मुकाबले खेलेगी, जिसमें कुछ मैच अपने होम ग्राउंड पर होंगे और बाकी मैच दूसरे शहरों में खेले जाएंगे. फैंस के लिए यह शेड्यूल काफी खास है, क्योंकि अब वे पहले से अपने पसंदीदा मैच की प्लानिंग कर सकते हैं.
कहां खेले जाएंगे होम मैच
इस बार टीम की कप्तानी रियान पराग कर रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स अपने होम मैच शुरुआत में गुवाहाटी के Barsapara Cricket Stadium में खेलेगी. इसके बाद टीम जयपुर शिफ्ट हो जाएगी, जहां बाकी होम मैच होंगे. अलग-अलग शहरों में मैच होने से टीम को अलग पिच और माहौल में खेलने का अनुभव मिलेगा, जो सीजन को और दिलचस्प बनाएगा.
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कब होगा पहला मैच
राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मुकाबला 30 मार्च को सीएसके के खिलाफ खेलेगी. इस मैच में टीम के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सामने मजबूत टीम होगी. खास बात यह है कि इस मुकाबले में पूर्व कप्तान संजू सैमसन भी नजर आएंगे. सीजन की शुरुआत से ही टीम जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेगी, ताकि प्लेऑफ की रेस में मजबूत पकड़ बना सके.
IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम
रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, रवि सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरोन हेटमेयर, अमन राव, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना माफाका, नंदरे बर्गर, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, विग्नेश पुथुर, यश राज पुंजा.
IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स का पूरा शेड्यूल
|तारीख
|मैच
|जगह
|समय
|30 मार्च
|RR vs CSK
|गुवाहाटी
|7:30 PM
|4 अप्रैल
|GT vs RR
|अहमदाबाद
|7:30 PM
|7 अप्रैल
|RR vs MI
|गुवाहाटी
|7:30 PM
|10 अप्रैल
|RR vs RCB
|गुवाहाटी
|7:30 PM
|13 अप्रैल
|SRH vs RR
|हैदराबाद
|7:30 PM
|19 अप्रैल
|KKR vs RR
|कोलकाता
|3:30 PM
|22 अप्रैल
|LSG vs RR
|लखनऊ
|7:30 PM
|25 अप्रैल
|RR vs SRH
|जयपुर
|7:30 PM
|28 अप्रैल
|PBKS vs RR
|न्यू चंडीगढ़
|7:30 PM
|1 मई
|RR vs DC
|जयपुर
|7:30 PM
|9 मई
|RR vs GT
|जयपुर
|7:30 PM
|17 मई
|DC vs RR
|दिल्ली
|7:30 PM
|19 मई
|RR vs LSG
|जयपुर
|7:30 PM
|24 मई
|MI vs RR
|मुंबई
|3:30 PM
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