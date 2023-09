IND vs PAK मैच में लगे 'राम सिया राम' के जयकारे; राम नाम से गूंज उठा रावण की लंका, देखिए VIDEO

कैंडी: एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच खेला गया मैच रुक-रुक कर बारिश के कारण रद्द हो गया. भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 48.5 ओवर में 266 रन पर ढेर हो गई. हार्दिक पांड्या ने 87 रन और इशान किशन ने 82 रन की पारी खेली. पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने चार विकेट लिए, वहीं नसीम शाह और हारिस रउफ को तीन-तीन सफलता मिली. बारिश की वजह से दूसरे इनिंग का खेल नहीं हो सका. मैच रद्द होने के बाद बाबर की सेना ने सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

इस बीच, मैच के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हार्दिक और ईशान जब पाकिस्तानी गेंदबाजों की रेल बना रहे थे तब स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस राम-सियाराम, सियाराम-जय-जयराम की धुन पर झूमते हुए नजर आ रहे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राम-सियाराम गाने को सुना जा सकता है. हालांकि इंडिया डॉट कॉम ऑनलाइन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता. लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मैच के दौरान भारतीय फैंस रावण की लंका में राम नाम के जयकारे लगा रहे थे.