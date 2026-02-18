By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ranji Trophy 2025-26: पहली बार फाइनल में पहुंची जम्मू और कश्मीर, पहला खिताब जीती तो मिलेंगे कितने करोड़
67 सालों से रणजी में खेल रही जम्मू कश्मीर ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है. अब उसकी नजर 24 फरवरी से शुरू होने वाले फाइनल को जीतकर अपने पहले खिताब पर होंगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें