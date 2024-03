Ranji Trophy: विदर्भ को हराकर 42वीं बार चैम्पियन मुंबई, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में जीता खिताब

Mumbai Beat Vidarbha in Ranji Trophy Final And Clinch its 42nd Title मुंबई. रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में बादशाह मानी जानी वाली मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हराकर अपना 42वां खिताब अपने नाम किया है. उसने इस मैच में विदर्भ के सामने 438 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में विदर्भ की टीम 368 रन ही बना पाई. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई ने यह खिताब अपने नाम किया. मुंबई को अपने 42वें खिताब के लिए 7 सीजन का इंतजार करना पड़ा वह आखिरी बार 2015-16 में खिताब जीती थी. 2021-22 का भी उसने फाइनल खेला था लेकिन तब उसे मध्य प्रदेश के खिलाफ हार मिली थी.

मुंबई के स्टार तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी के करियर का यह आखिरी सीजन था, उन्होंने पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया था और उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर की आखिरी गेंद पर उमेश यादव को बोल्ड कर मुंबई को यह खिताबी जीत दिलाई.

इससे पहले मैच के 5वें दिन 248/5 से आगे खेलने आई विदर्भ ने मुंबई को दिन के पहले सेशन में थकाकर मैच में रोमांच ला दिया. फिफ्टी जड़कर नाबाद लौटे कप्तान अक्षय वाडकर ने आज शतक बनाया और उनके साथ निभाने आए हर्ष दुबे (65) ने बढ़िया साथ निभाया.

