Ranji Trophy Final: विदर्भ के सामने पहाड़ सा लक्ष्य, खिलाड़ी बोला- जीत का जोर लगाएगी टीम

मुंबई. दो बार की रणजी ट्रॉफी चैम्पियन विदर्भ की टीम इस बार 41 बार की विजेता मुंबई के खिलाफ खिताबी मुकाबले में मुश्किल में दिख रही है. मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में 418 रन बनाए, जिसमें मुशीर खान (136) का शतक और श्रेयस अय्यर (95) का अहम योगदान रहा. अपनी पहली पारी में सिर्फ 105 रनों पर सिमट जाने वाली विदर्भ की टीम के सामने 538 रनों की विशाल चुनौती है. लेकिन टीम को भरोसा है कि वह इस मैच में कमाल दिखाते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेगी.

टीम के बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने तीसरे दिन के खेल के बाद कहा कि टीम यहां जीत के लिए पूरा दमखम दिखाएगी. दुबे ने मुंबई की दूसरी पारी में 144 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे दो बार की चैम्पियन विदर्भ ने उसकी दूसरी पारी 418 रनों पर खत्म की.

टीम ने तीसरे दिन 2 ओवरों का खेल पूरा होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 10 रन जोड़ लिए हैं. इस खब्बू स्पिनर ने कहा, ‘हमारी सोच पॉजिटिव है. हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है. हम लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेंगे. मैच में अभी काफी समय बचा है. देखते हैं कि विकेट का रवैया कैसा रहता है.’

