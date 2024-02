Ranji Trophy 2024: रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल जारी, इन 8 टीमों के बीच होगी कड़ी टक्कर

नई दिल्ली: भारत की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक रणजी ट्रॉफी 2023-24 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले (Ranji Trophy quarterfinal fixtures) तय हो गए हैं. चार एलीट ग्रुप की टॉप-2 टीमें शुक्रवार से अपने क्वार्टर फाइनल खेलेगी. रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन की शुरुआत इस साल पांच जनवरी से 38 टीमों के साथ शुरू हुई थी और 19 फरवरी को लीग चरण की समाप्ति हुई. अब 23 फरवरी से क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मुकाबले दो मार्च से और फाइनल 10 मार्च से होगा.

जिन आठ टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है, उनमें तमिलनाडु, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक, मुंबई और बड़ौदा की टीमें शामिल हैं. इस सीजन का पहला क्वार्टर फाइनल विदर्भ और कर्नाटक (Vidarbha vs Karnataka) के बीच नागुपर में, दूसरा मुंबई और बड़ौदा (Mumbai vs Baroda, 2nd Quarter Final) के बीच मुंबई में होगा.

इसके अलावा तीसरा क्वार्टर फाइनल तमिलनाडु और सौराष्ट्र (Tamil Nadu vs Saurashtra, 3rd Quarter Final) के बीच कोयंबटूर में जबकि चौथा क्वार्टर फाइनल मध्यप्रदेश और आंध्र प्रदेश (Madhya Pradesh vs Andhra, 4th Quarter Final) के बीच इंदौर में खेला जाएगा.

Presenting the Quarter-finalists of the #RanjiTrophy

Which team are you rooting for

🗓️ 23rd to 27th February

📺 @JioCinema

💻📱 https://t.co/pQRlXkCguc

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 19, 2024