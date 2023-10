World Cup से पहले अफगानिस्तान के पूर्व CEO से भिड़े Rashid Khan, जमकर साधा निशाना

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) से पहले अफगानिस्तान के प्रमुख लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने ‘अतीत के समझौतों’ को लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के पूर्व मुख्य कार्यकारी शफीक स्टानिकजई (Shafiq Stanikzai) पर हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर रशीद ने स्टैनिकजई से टीम के बारे में गलत जानकारी फैलाना बंद करने को कहा, साथ ही दावा किया कि 5 अक्टूबर से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान के पास अब तक की सबसे फिट और बेस्ट टीम है.

राशिद खान ने लिखा, ‘मुझे लगता है कि हमारी टीम अब तक किसी भी मेगा इवेंट की सबसे अच्छी और फिट टीमों में से एक है. मेरा मानना है कि इस बार हम बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं.

https://x.com/rashidkhan_19/status/1708539335971086554

आपके मैनेजमेंट के दौरान टीम ने कई समझौते किए. आपकी चुनी टीम को पिछले वर्ल्ड कप में कई मैच गंवाने पड़े. गलत जानकारी फैलाने के बजाए और टीम के खिलाड़ियों का समर्थन करना बेहतर होगा.’

स्टैनिकजई 2014-2019 तक एसीबी के मुख्य कार्यकारी थे और उन्होंने ‘अफगानिस्तान प्रीमियर लीग’ नामक टी20 फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट की भी स्थापना की थी. राशिद खान के इस आरोप का खंडन करते हुए शफीक स्टानिकजई ने जवाब दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘मेरे प्यारे चैंपियन, आपके इस ट्वीट ने मुझे काफी हद तक हिला दिया है. यह ऐसा लगता है कि यह आपकी इससे पहले कही गई बातों से अलग है.

https://x.com/ShafiqStanikzai/status/1708563568252031163

क्या आपको अपने पिछले ट्वीट याद हैं, जहां आपने मेरे कार्यकाल के बाद एसीबी में मेरे योगदान के लिए जीत को समर्पित करते हुए मेरी सराहना की थी? ‘शुरुआत में, आपके ट्वीट का जवाब देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने सोचा कि मैं हमारी अगली मुलाकात के लिए इसे बचाकर रखूंगा. हालांकि, जब आपने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है तो मैं अब खुद को नहीं रोक पाया.’

https://x.com/ShafiqStanikzai/status/1708563593967321325

स्टैनिकजई ने बताया कि एसीबी में उनके कार्यकाल के दौरान क्या-क्या किया गया.

My champion, your tweet did disappoint me, but rest assured, I still hold you in high regard and remain immensely proud of you and the entire team. I am, and will forever be, an ardent admirer of you and the Blue Tigers.

With respect and best wishes,

— Shafiq Stanikzai (@ShafiqStanikzai) October 1, 2023