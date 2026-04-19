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Rashid Khan Reveals He Get India Australia Citizenship Offer During Ipl 2023

राशिद खान को मिला था नागरिकता बदलने का ऑफर! अफगानी गेंदबाज का चौंकाने वाला खुलासा

राशिद खान ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि IPL के दौरान, उन्हें दो देशों से नागरिकता का ऑफर मिला था. आइए इस खबर में जानते हैं ये पूरी कहानी.

अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी और तेज गेंदबाज राशिद खान ने अपनी किताब ‘राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम’ में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट देशों से नागरिकता लेने और वहीं से खेलने के ऑफर मिले थे. किसी खिलाड़ी के लिए ऐसे मौके करियर बदल सकते हैं, लेकिन राशिद ने कहा कि ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि उनके लिए अपने देश के लिए खेलना सबसे ज्यादा मायने रखता है.

राशिद खान को किन देशों ने दिया नागरिकता का ऑफर?

राशिद ने 2023 के IPL सीजन का एक खास किस्सा भी साझा किया. उन्होंने बताया कि टीम के एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि भारतीय क्रिकेट जगत की एक बड़ी हस्ती उनसे मिलना चाहती है. जब वह उस शख्स से मिले, तो बातचीत के दौरान उन्हें भारत आकर बसने और भारतीय टीम के लिए खेलने का ऑफर दिया गया. उस शख्स ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं और भारत में रहकर वह बेहतर भविष्य बना सकते हैं. राशिद के मुताबिक, यह सुनकर वह कुछ पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने देश के प्रति अपनी वफादारी साफ कर दी.

ऑस्ट्रेलिया से भी मिला था प्रस्ताव

खिलाड़ी ने अपनी किताब में यह भी बताया कि यह ऑफर सिर्फ भारत से ही नहीं आया था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी उन्हें नागरिकता और खेलने का प्रस्ताव मिला था. लेकिन उनका जवाब हर बार एक जैसा रहा – अगर वह अपने देश अफगानिस्तान के लिए नहीं खेल सकते, तो वह किसी और देश के लिए भी नहीं खेलेंगे. यह बात उनके देश के प्रति उनके समर्पण और गर्व को साफ तौर पर दिखाती है.

भारत में राशिद खान को मिला खूब प्यार

किताब में राशिद ने 2018 की एक यादगार घटना का भी जिक्र किया, जब वह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से खेल रहे थे. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद भारत में सोशल मीडिया पर उन्हें भारतीय नागरिकता देने की मांग तक उठ गई थी.

राशिद ने बताया… बेटा हुआ है

क्रिकेट के अलावा, राशिद खान की निजी जिंदगी में भी एक बड़ी खुशखबरी आई. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने बेटे के जन्म की जानकारी साझा की. उन्होंने अपने बेटे का नाम अजलान खान रखा और एक प्यारी तस्वीर के साथ यह खबर फैंस तक पहुंचाई. इस पोस्ट में उन्होंने एक लकड़ी की तख्ती भी दिखाई, जिस पर लिखा था – हैलो दुनिया, मेरा नाम अजलान खान है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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