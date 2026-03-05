By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में पिटने के बाद बोर्ड ने लिया सख्त एक्शन, राशिद खान को कप्तानी से हटाया
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर राशिद खान को कप्तानी से हटा दिया है. बोर्ड ने इब्राहिम जादरान को नया कप्तान नियुक्त किया है.
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने 20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बड़ा एक्शन ले लिया है. उसने अभी से अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी है और इस कड़ी में बोर्ड ने राशिद खान को कप्तानी से हटाकर इब्राहिम जादरान को T20I टीम का कप्तान नियुक्त किया है. अफगानिस्तान को अब श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल की सीरीज खेलनी है, जिसमें 3-3 मैचों की टी20I और वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है.
इस सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों फॉर्मेट की टीमों का ऐलान करते हुए अपने नए टी20 कप्तान की घोषणा कर दी. इब्राहिम जादरान राशिद खान के साथ अभी तक उपकप्तान की भूमिका निभा रहे थे अब टीम सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें ही टी20 टीम का चार्ज दे दिया है. बता दें भारत और श्रीलंका में जीरी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई.
वह इस टूर्नामेंट में ग्रुप D का हिस्सा थी, जहां उसे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उसने UAE और कनाडा जैसी टीमों को मात तो दी. लेकिन टीम सुपर 8 में एंट्री नहीं कर पाई.
