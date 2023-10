World Cup 2023: राशिद खान ने दिखाया बड़ा दिल, अपने देशवासियों के लिए किया खास ऐलान

नई दिल्ली: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ एकतरफा हार झेलनी पड़ी. अफगानिस्तान इस समय दोहरी संकट से जूझ रहा है. देश में आए भयंकर भूकंप (Afghanistan Earthquake) से कम से कम 100 लोगों की मारे जाने की खबर है और वर्ल्ड कप के पहले मैच में मिली हार से फैंस को तगड़ा झटका लगा है. इस बीच, स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने अपने देशवासियों का दुख: दर्द कम करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है.

राशिद खान ने शनिवार को अफगानिस्तान में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित लोगों को वनडे विश्व कप 2023 मैचों से मिलने वाली अपनी पूरी फीस दान करने की घोषणा की है. अफगानिस्तान के हेरात शहर के पास के 12 गांवों में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है. राशिद ने वर्ल्ड कप से मिलने वाला अपना पैसा अफगानिस्तान में आए भूकंप से प्रभावित हुए पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए दान किया है.

Virat Kohli ने रचा इतिहास, ODI World Cup में किया एक और बड़ा कारनामा

राशिद अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसका ऐलान किया. उन्होंने लिखा, “मुझे अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांतों (हेरात, फराह और बदगीस) में आए भूकंप के दुखद परिणामों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है. मैं भूकंप में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए अपनी सारी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मैच फीस दान कर रहा हूं. हम जल्द ही एक फंड रेसिंग (पैसा जमा करने) अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए हम उन लोगों से मदद मागेंगे, जो पीड़ित व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं.”

I learned with great sadness about the tragic consequences of the earthquake that struck the western provinces (Herat, Farah, and Badghis) of Afghanistan.

I am donating all of my #CWC23 match fees to help the affected people.

Soon, we will be launching a fundraising campaign to… pic.twitter.com/dHAO1IGQlq

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) October 8, 2023