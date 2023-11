मेलबर्न. अफगानिस्तान के स्टार राशिद खान पीठ की चोट की सर्जरी के कारण सात दिसंबर से शुरू होने वाली बिग बैश लीग (बीबीएल) में नहीं खेल पायेंगे. राशिद की टीम एडिलेड स्ट्राइकर्स ने गुरूवार को घोषणा की कि राशिद का छोटा सा ऑपरेशन होगा, इंग्लैंड के हैरी ब्रुक भी टीम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

राशिद 2017 से स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं. एडिलेड स्ट्राइकर्स के क्रिकेट महाप्रबंधन टिम निल्सन ने कहा, राशिद स्ट्राइकर्स और प्रशसकों के पसंदीदा हैं जो सात साल से हमारे लिए खेल रहे हैं इसलिये इन गर्मियों में उनकी कमी खलेगी. उन्होंने कहा, राशिद टीम के लिए बीबीएल में खेलना बहुत पसंद करते हैं और हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि उनका इस चोट के लिए उपचार किया जायेगा ताकि वह खेल में लंबे समय तक जुड़े रहें.

उन्होंने कहा, हमारा प्रबंधन और कोचिंग स्टाफ आगामी सत्र में राशिद की जगह अन्य खिलाड़ी को लेने के लिए विकल्प देखेगा जिनके नाम की घोषणा आने वाले समय में की जाएगी.

Unfortunately, Rashid Khan has withdrawn from #BBL13 due to injury.

We will miss you this season, Rash!

— Adelaide Strikers (@StrikersBBL) November 23, 2023