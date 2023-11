अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान की सर्जरी सफल, बिग बैश लीग से बाहर

लंदन. अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की ब्रिटेन में कमर की छोटी सी सर्जरी हुई है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के अनुसार उनके जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है. यह करिश्माई स्पिनर हालांकि सात दिसंबर से शुरू होने वाली बिग बैश लीग (BBL 2023-24) में नहीं खेल पाएगा.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि राशिद का ब्रिटेन में एक शीर्ष सर्जन ने ऑपरेशन किया. राशिद ने भारत में हाल में संपन्न वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

एसीबी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर बयान में कहा, ‘अफगानिस्तान की क्रिकेट सनसनी राशिद खान की ब्रिटेन में प्रसिद्ध सर्जन डॉ. जेम्स के मार्गदर्शन में कमर की छोटी सर्जरी हुई. उन्हें कुछ समय के लिए आराम दिया गया है और उनके जल्द ही उबरने की उम्मीद है.’

Injury Update on Rashid Khan! 🚨

Afghanistan’s cricket sensation, @rashidkhan_19, underwent a minor lower back surgery with the expertise of renowned Surgeon Dr. James Alibone in the UK. He has been rested for a brief while and is expected to recover soon. 🤩 pic.twitter.com/xqzldEhjwc

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 23, 2023