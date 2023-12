IND vs AUS: भारत की धमाकेदार जीत में रवि बिश्नोई का बजा डंका, आर अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी की

श्रेयस अय्यर के अर्धशतक और मुकेश कुमार की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने पांचवें और अंतिम T20I में ऑस्ट्रेलिया पर छह रन से रोमांचक जीत दर्ज करके सीरीज 4-1 से अपने नाम की. सीरीज पहले कि अपने नाम कर चुके भारत ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की धीमी पिच पर नियमित अंतराल में विकेट गंवाने के बावजूद आठ विकेट पर 160 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम आठ विकेट पर 154 रन ही बना पाई.

वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अय्यर ने 37 गेंद पर 53 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल हैं. उनके अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अक्षर पटेल ने 21 गेंद पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 31 रन का उपयोगी योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन मैकडरमॉट (36 गेंद पर 54 रन, पांच छक्के) ने अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया. भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने 32 रन देकर तीन जबकि रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने दो-दो विकेट लिए. अक्षर ने फिर से किफायती गेंदबाजी की तथा चार ओवर में 14 रन देकर एक विकेट लिया.

अंतिम क्षणों में मैच रोमांचक बन गया था. ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दो ओवर में 17 रन चाहिए थे, लेकिन मुकेश और अर्शदीप ने इनका अच्छी तरह से बचाव करके भारत को जीत दिलाई. अक्षर पटेल को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया जबकि रवि बिश्नोई को सीरीज में 9 विकेट चटकाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. इस तरह रवि ने आर अश्विन के एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

For his impeccable bowling performance and claiming 9 wickets in 5 matches, Ravi Bishnoi is the Player of the Series 👏👏#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Hlym60jHd4

